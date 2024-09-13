台維斯盃／盧彥勳掌兵符贏球有信心 盼讓選手各司其職

2024中波台維斯盃世界一級賽事明、後兩天將在台北市網球中心舉行，今天也率先舉行抽籤儀式，明天的前兩點單打賽事，中華隊也確定將由曾俊欣、吳東霖扛下重任，首次擔任台維斯盃中華隊總教練的盧彥勳表示，中華隊這次球員狀況都不錯，加上戰力深度也比對手好一些，讓他在調度上可以更加靈活。

被譽為「網球界的世界盃」台維斯盃國際男子網球團體錦標賽，中華隊在二月世界組總決賽資格戰，雖然不敵強權法國隊，無緣再創佳績，但明、後兩天將在世界一級賽事，面對來勢洶洶的波士尼亞與赫塞哥維納隊，除了全力捍衛主場，更要爭取2025年重返世界組資格戰的關鍵席位。

而這次中華隊也是精銳盡出，集結單雙打前五傑，包括吳東霖、曾俊欣、許育修以及何承叡、黃琮豪，整體實力不容小覷，除了球員陣容豪華外，前網球一哥盧彥勳也首度執掌總教練兵符，成為這次賽事中華隊另外一大亮點。

談到這次接掌中華隊兵符，盧彥勳透露主要兩個考慮元素就是「國家」、「選手」，「我在接這個總教練位置的時候，我思考這兩件事情，你說心情上怎麼樣，確實跟我在當選手的角色和位置不一樣。當我在這個位置上，我還是要跟年輕選手接觸，了解他們，在一些狀況上盡可能協助。我對他們印象深刻是他們對於自己網球的安排和練習上都很專業的態度，這讓我對於這次帶隊其實沒有很擔心。」

盧彥勳也強調，這次中華隊的目標就是贏球，他也很感謝選手對於他的信任，「我相信也有滿多適合人選能在這個位置上發揮，對我來講沒有看得太遠，希望把這禮拜的本分工作做好，讓選手在這個團隊能夠各司其職，發揮出來，也用這一周表現，對於他們後續影響更正面，這個賽季還剩下兩個多月，期待這個比賽後，他們能夠帶著能量到職業賽場上。」

明天的首日賽程，中華隊前兩點單打，第一點單打由曾俊欣領軍出擊，對決巴西奇（Miraza Basic），吳東霖接力第二點單打上陣，挑戰目前世界排名86位的祖赫（Damir Dzumhur）。

對於將打頭陣出賽，曾俊欣說：「我打台維斯盃一直以來都是全力以赴，代表國家比賽都是滿興奮的，這次對手之前打過幾次，對他打法熟悉，希望接下來比賽發揮自己最好狀態。」