網球／退休之期不遠了？奧運後未重返賽場 納達爾退出拉沃盃
西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）無預警宣布將退出9月20日開打的拉沃盃，近期遲遲沒有重返賽場也讓外界認為，這位38歲老將今年職業賽季可能提前結束，距離退休越來越近。
「非常失望地告訴大家，我將無法參加下週在柏林舉行的拉沃盃。」過往曾3度參戰的納達爾發出聲明表示，原先相當期待能和「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）和最後一年擔任隊長的瑞典傳奇伯格（Bjorn Borg）攜手奮戰，「為了真正支持歐洲隊，我必須做出對大家最有利的事情，此時此刻還有其他球員可以幫助他們取得勝利。我祝福歐洲隊好運，將在遠方為他們加油。」
納達爾去年就因臀部傷勢近乎休兵，今年賽季復出後也打打停停，在巴黎奧運紅土男雙止步8強後，至今都仍未重返賽場。再加上這次的退賽，讓外界認為他即將迎來退休。不過10月16至19日在沙烏地阿拉伯舉行的「六王大滿貫」表演賽，由於納達爾擔任該國網球大使，屆時或許仍有機會見到這位老將的英姿。
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