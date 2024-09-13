定向越野／2024東南亞定向越野巡迴世界排名賽第一站 中華隊赴泰參賽

疫情過後恢復活絡的亞洲定向越野賽事陸續登場，今年東南亞定向越野巡迴世界排名賽第一站將於本月14日在泰國清邁登場，中華代表隊今天（13日）啟程前往清邁參賽，為參加年底2024亞洲暨亞青錦標賽暖身。中華民國定向越野協會理事長沈永賢今天在桃園機場為中華隊授旗，期勉選手全力以赴奪牌凱歸。

這是今年中華隊國際賽首役，由中正大學資深教練陳俊民擔任總教練，並有去年參加亞青賽教練林冠宇擔任教練，林倩如任管理負責隊務。而選手均是經過今年二階段激烈遴選過程後脫穎而出的男、女菁英選手，也是將參加年底2024亞洲暨亞青錦標賽的主力戰將，包括男選手陳彥龍、楊晁青、楊正宇與女選手黃敏惠、林弱水、林佳慧，另有林冠妤、謝品昇、柳旻宏、葉少威自費同行前往參賽。

2024亞洲暨亞青定向越野錦標賽今年12月首次在泰國舉行，泰國定向越野總會為辦理亞錦賽，9月先邀集各國好手前來暖身，辦理24東南亞定向越野巡迴世界排名賽第一站，這項比賽除中華隊與地主泰國隊外，尚有馬來西亞、新加坡、日本、印尼等國家好手參賽，比賽自14日起一連進行2天，中華隊定16日返國。