足球／孫興慜抱怨球場草地狀態爛 球迷籲IU取消10萬人演唱會
南韓國民女歌手IU（李知恩）即將在9月21和22日於首爾世界盃競技場，舉辦世界巡迴演唱會安可場。不料南韓足球一哥孫興慜近日受訪時，呼籲首爾世界盃競技場要整理好，因此有球迷要求IU取消演出，引發雙方粉絲爭執。
2026年世界盃預選賽9月5日在首爾世界盃競技場進行，南韓以0：0戰平巴勒斯坦。比賽結束後，孫興慜提到該場地草坪狀態讓人擔憂，他認為南韓隊有許多技術好的球員，但控球時可能被草皮狀態影響，期盼未來在南韓主場比賽時，草坪狀況能有所改善。
9月11日南韓在蘇丹卡布斯綜合運動場以3：1打敗阿曼隊，孫興慜受訪時大讚場地管理非常好，讓選手上場時更有信心，並再度表態，希望首爾世界盃競技場能有所改善。
孫興慜的言論引起南韓足球迷重視，有球迷在韓國官方請願平台發文，因為世界盃第3次預賽將在10月15日開打，相關單位在這之前要好好管理草地，所以該取消IU演唱會，不然可能因演唱會大量觀眾，讓草皮狀況更惡化。
首爾世界盃體育場過去曾舉辦過多場大型演唱會，包括南韓國民男歌手林英雄和知名男團Seventeen。本次演唱會超過10萬張門票已售罄，IU所屬經紀公司發布聲明，強調會嚴格遵守草皮使用規範，配合場館人員恢復場地狀態。
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