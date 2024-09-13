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桌球／林昀儒不敵中國林詩棟 無緣WTT澳門冠軍賽4強
台灣桌球一哥林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽男單8強賽，以0比3不敵中國新星林詩棟，一姐鄭怡靜與中國選手王曼昱激戰4局落敗，雙雙無緣4強。
WTT澳門冠軍賽僅設男、女子單打項目，總獎金80萬美元（約新台幣2580萬元），奪冠選手可獲得1000積分。
世界排名第9的林昀儒這次前2輪面對丹麥選手葛羅斯（Jonathan Groth）、瑞典選手卡爾伯格（AntonKallberg）都以直落3過關，8強賽對手為前一輪爆冷淘汰日本選手張本智和的19歲中國新星林詩棟，雙方曾在去年果阿球星挑戰賽過招，林昀儒以1比3落敗。
林昀儒首局幾乎都處於下風，以7比11讓出，次局也未能找到破解之道，以7比11再丟1局。
陷入背水一戰的林昀儒第3局浪費6比3領先優勢，在9比9平手時也未能把握機會，最終以9比11敗下陣來。
至於世界排名第10的台灣一姐鄭怡靜，稍早遭遇到排名第3的中國選手王曼昱，以局數1比3輸球，苦吞對戰4連敗。
在林昀儒、鄭怡靜相繼在8強落馬後，19歲的高承睿成為台將最後希望，晚間將出戰巴黎奧運男單銀牌得主、瑞典好手摩賈德（Truls Moregard），雙方繼奧運後再度碰頭，高承睿將尋求甜蜜復仇。
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