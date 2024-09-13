香港羽賽／奧運後復仇東宗晉16強！依瑟儂透露會再打2年

印尼女將東宗（Gregoria Mariska Tunjung）昨天在超級500系列香港羽球公開賽女單項目，對上奧運8強對手泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon），不過劇本卻不相同，以12：21、21：15、10：21吞下敗仗，止步16強。

兩人曾在今年巴黎奧運8強相遇，由東宗直落2獲勝。不過本次香港公開賽依瑟儂一雪前恥，鏖戰3局後成功拿下勝利。依瑟儂賽後說不打算跟隨好友戴資穎腳步退休，透露至少會再打2年，「我人生一半都在打羽球中度過，接下來會好好享受最後的職業生涯，至少會堅持到2年後的名古屋亞運。」

至於東宗坦言自身表現不佳，「這不是我預期的結果，我的表現也不太好。」但她也說道：「不過，有個好消息讓我很開心，就是這次的2場比賽我終於可以不再使用膝蓋貼紮了。」

她也分析落敗的主因：「依瑟儂更能掌握場上的狀況，特別是決勝局，我無法做到這點。調整沒有到位，雖然次局狀態不錯，但身體確實還沒恢復到100%，很明顯力不從心。」

香港公開賽無緣8強後，東宗將目標放在下週登場的超級1000系列中國羽球公開賽，「希望在下週能比這次表現更好，這幾天我會努力提升狀況。」