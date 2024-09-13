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香港羽賽／首局化解對手4局點 麟榤配退大陸組合晉4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「麟榤配」第二度打進巡迴賽四強！ 圖／Badminton Photo提供
「麟榤配」第二度打進巡迴賽四強！ 圖／Badminton Photo提供

BWF超級500的香港羽球公開賽今天進入8強賽程，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟邱相榤，今天遭遇同樣是新搭擋的中國大陸周昊東／黃荻，在開賽一度遭遇失誤亂流的情況下，「麟榤配」仍是在重新調整節奏後展開反撲，最終以23：21、21：17直落二勝出，晉級到4強賽。

巴黎奧運後開始合拍的王齊麟／邱相榤，本周的香港公開賽在昨天16強賽面對馬來西亞組合，在先丟首局的情況下，最終逆轉勝出挺進到8強賽，今天兩人則是碰上同樣在近期才開始合拍的大陸中青組合周昊東／黃荻。

今天開賽後「麟榤配」一度出現失誤亂流以1：5落後給對手，不過在重新調整後逐漸將比分差距縮小，並且一度追到16：16平手，儘管關鍵時刻周昊東／黃荻連得4分率先取得局點，但王齊麟／邱相榤也展現極佳韌性，化解對手4個局點後還反取得局點，以23：21逆轉搶下首局。

第二局兩組人馬依舊打得相當拉鋸，在5：5後「麟榤配」一度打出5：1的攻勢擴大領先優勢，但周昊東／黃荻也未讓比分再拉開，甚至數次追到1分差距，不過「麟榤配」最終仍是以21：17勝出，搶下4強賽門票，也是兩人繼日前南韓公開賽後，再一次闖進到4強賽。

王齊麟 羽球 邱相榤

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