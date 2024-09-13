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羽球／煎熬！戴資穎遺憾傷退 深夜曝心聲：不知道該不該堅持

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羽球／煎熬！戴資穎遺憾傷退 深夜曝心聲：不知道該不該堅持

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎12日在香港公開賽16強傷退，深夜她吐露心聲直言「不知道該不該堅持下去」。圖／Badminton Photo提供
戴資穎12日在香港公開賽16強傷退，深夜她吐露心聲直言「不知道該不該堅持下去」。圖／Badminton Photo提供

台灣「羽球一姐」戴資穎12日在香港羽賽16強交手印尼小將瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani），不料受膝傷影響，遺憾退賽。深夜她在IG發布限時動態吐露心聲，直言「不知道該不該堅持下去」，讓眾多網友感到心疼。

剛落幕的台北公開賽中戴資穎帶著膝傷上陣，與瓦爾達妮鏖戰3局最終止步8強，這次香港公開賽面對同對手則是因傷勢僅打8分就退賽，止步16強。

賽後小戴在IG限時動態吐露這一年來飽受傷勢影響的煎熬，她寫道：「其實有點不知道該不該堅持下去...但真的謝謝大家給我的鼓勵，謝謝你們選擇支持我。雖然這一年來一直很煎熬，但也沒辦法呈現她想要的，但這就是運動的現實，終究有這麼一天…」粉絲們也紛紛留言鼓勵她，「小戴，永遠支持支持你」、「健康才是最重要的」。

戴資穎IG吐露心聲。 截圖自戴資穎IG
戴資穎IG吐露心聲。 截圖自戴資穎IG

戴資穎 羽球

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