桌球甜心撞死人求再鑑定死因 遭批評後強調只想釐清責任

「桌球甜心」鄭先知去年8月涉開車撞倒騎機車載女兒的楊姓男騎士，楊男住院1個月後傷重不治，鄭被起訴過失致死等罪嫌。鄭質疑楊男死因與車禍無關讓楊家感到不滿，台北地院昨天再度開庭，鄭請求重新鑑定楊男是否死於自身疾病，雙方無和解共識，將擇期再開庭。

據《ETtoday新聞雲》報導，鄭先知強調沒有想逃避責任，事發當天她隨2位傷者進急診室，楊男傷重轉院她也立刻趕去，住院1個月期間她持續聯繫家屬表達關心，但楊男過世後，就無法直接聯絡到對方家屬。

鄭先知希望透過司法釐清她該負的責任，楊男不是車禍後隨即死亡，但先前開庭後，被報導她質疑楊男死因，許多網友到社群媒體開罵，使她去看身心科，這次車禍與訴訟也影響到心情，這是未能入選巴黎奧運代表隊原因之一。

鄭先知的委託律師提到，根據法醫鑑定報告記載，楊男骨斷裂不排除是急救時造成，而楊男病歷記錄也顯示他多次因疾病住進加護病房，因此不是故意編造死因與車禍無關，外界解讀為嫁禍救護人員，對鄭傷害很大。

從頭到尾鄭先知都承認過失傷害責任，但過失致死罪前科太沉重，鄭沒對賠償金討價還價，對強制險500萬元外，再自付100萬元也同意，但楊家要求700萬元，由於鄭能力有限，需再協商。

鄭先知希望繼續調解，她聲請委託醫學中心級醫院重新鑑定死因，楊家委任律師則表示待結果出爐，楊家再考慮是否談和解。