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香港羽賽／傷退後中國賽能否如期出賽？戴資穎：不知道

聯合報／ 記者曾思儒／台北—香港電話採訪
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

我國「一姊」戴資穎帶著膝傷出征香港公開賽，今天第二輪面對上周台北公開賽8強對手、印尼瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani），第一局只打8分小戴就決定傷退，生涯最後一次香港出賽止步第二輪，賽後表示是否如期參加下周登場的中國公開賽還不確定，但不會先返台治療。

香港公開賽屬於BWF超級500賽事，緊接在台北公開賽登場，包括小戴、「一哥」周天成、台北賽奪男雙冠軍的李哲輝／楊博軒都有參賽，但14組晉級第二輪的台將紛紛落馬，只有男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤和周天成打下8強門票。

小戴是今天最後出賽的女單台將代表，名列頭號種子的她上周就是遭瓦爾達妮3局淘汰，今天首局陷入0：4落後，2：6時小戴申請傷停治療，醫療團隊進場後彼此只簡單交談，小戴就決定退賽，和瓦爾達妮網前握手，並在球迷「加油」聲中離場。

無緣挑戰2014年、16年和17年後的再一座香港賽金盃，小戴賽後表示，目前能否順利參加鄭州舉行的中國賽「不知道」，但不會先返台治療。

中國公開賽屬於BWF超級1000分大賽，總獎金200萬美金，賽事將於17日點燃戰火，巴黎奧運奪金的南韓「世界球后」安洗瑩奧運後首度出賽，小戴榮膺第2種子，首輪將碰世界排名38的丹麥雅寇布森（Julie Dawall Jakobsen）。

台北賽剛打下男單金盃的「左手重砲」林俊易，原本將赴澳門參加林丹盃，但今天宣佈台北賽後發現左肩不適，避免傷逝再惡化，確定退出林丹盃和下周的中國公開賽。

周天成 安洗瑩 戴資穎 林丹

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