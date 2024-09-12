射擊／台北國際射擊大獎賽9/21登場 奧運銅牌得主李孟遠領軍

2024台北國際射擊大獎賽將在21日至30日於公西靶場舉行，代表台灣征戰巴黎奧運的8名國手也將全數參戰，並由銅牌得主李孟遠領軍，期許將獎牌留在台灣。

中華民國射擊協會獲得國際射擊總會（ISSF）授權，將於9月21日至30日於公西靶場舉辦2024台北國際射擊大獎賽，其中大獎賽是僅次於世錦賽、世界盃的頂級賽事，也是台灣首次辦理如此高層級的射擊國際賽，教育部體育署副署長洪志昌表示，期盼搭上巴黎奧運的射擊熱潮，展現地主優勢。

這次賽事吸引10國、超過120名選手參與，包含澳洲、加拿大、義大利及日本等國，提供與國際交流的機會，而台灣巴黎奧運射擊代表隊8名國手將全員出戰，由男子定向飛靶銅牌得主李孟遠領軍，還有楊昆弼、林怡君、劉宛渝、田家榛、吳佳穎、余艾玟與劉恆妤都將出擊。

李孟遠表示，台灣很難得能夠舉辦射擊項目的國際賽事，期盼藉以讓更多人關注射擊運動；今天出席醫美品牌活動的吳佳穎則提到，自己經歷公西靶場的改建，如今能夠與國際接軌，「我覺得蠻感動的，看著它慢慢成長。」

中華射擊協會理事長陳士魁透露，去年在因緣際會下與ISSF接洽，並支持台灣舉辦國際賽，甚至提到只要這次賽事辦得成功，未來還有機會「升格」為世界盃，「這次我們把老舊電線汰換掉，包含電腦、計分板都有更新，也有請專業廠商全部檢查過，期望台灣選手有很好表現，留下很多獎牌。」