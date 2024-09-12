香港羽賽／打8分就傷退 戴資穎第二輪止步

我國「一姊」戴資穎帶著膝傷出征香港公開賽，今天第二輪面對上周台北公開賽8強對手、印尼瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani），第一局只打8分小戴就決定傷退，生涯最後一次香港出賽止步第二輪。

小戴名列香港公開賽女單頭號種子，生涯更曾在2014年、16年和17年登頂，今年挑戰第4冠，膝傷卻成變數，首輪雖直落2出線但接受港媒採訪時坦言無法像過往隨心所欲移動。

今天第二輪面對遭遇台北公開賽8強對決的瓦爾達妮，上周兩人在台北小巨蛋大戰3局，帶著左膝傷勢上陣的小戴瓦解對手3個賽點，但自己一個賽點也沒把握，最終在1小時8分鐘激戰敗陣，3連霸提前失利；今天再碰頭，瓦爾達妮開賽就連拿4分，小戴再2：6落後下申請傷停治療，醫療團隊進場後彼此只簡單交談，小戴就決定退賽，和瓦爾達妮網前握手，並在球迷「加油」聲中離場。

香港公開賽屬於BWF超級500賽事，共有14組台將闖過頭關，但今天勝少敗多，目前只有男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤和男單「一哥」周天成拿到8強門票，混雙吳軒毅／楊筑云成最後一組爭取晉級機會的台將組合。