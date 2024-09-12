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射擊／台北大獎賽8奧運國手捍衛主場 也拚世界盃主辦權

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
射擊台北國際大獎賽將在9月21日於公西靶場舉行，我國8位奧運國手都將參賽。記者劉肇育／攝影
射擊台北國際大獎賽將在9月21日於公西靶場舉行，我國8位奧運國手都將參賽。記者劉肇育／攝影

僅次於世錦賽、世界盃的射擊國際大獎賽，9月21日將首度在台舉行，剛結束巴黎奧運的我國8位射擊國手，包括在男子定向飛靶拿下銅牌的李孟遠都將出賽捍衛主場，中華民國射擊協會理事長陳士魁也表示，如今年大獎賽能夠順利舉行，未來將有機會爭取世界盃賽事在台灣舉辦。

這次台北國際大獎賽為國際射擊運動聯盟授權中華民國射擊協會辦理，目前已吸引超過120位選手報名，其中包括36位我國好手，巴黎奧運國手李孟遠、楊昆弼、林怡君、劉宛渝、吳佳穎、田家榛、余艾玟、劉恆妤都將登場捍衛主場。

陳士魁表示，這次大獎賽是台灣首次舉辦如此高層級的賽事，「以前我們辦過亞洲盃，這次升級到國際射擊運動聯盟的大獎賽是很不容易的，這等級是僅在世錦賽、世界盃之下的大獎賽，國際射擊運動聯盟也表示，今年辦得好，未來將考慮辦理台北世界盃，希望這次很多觀眾能夠進場加油。」

今年賽事將舉辦16個項目，我國更是精銳盡出，包括8位奧運國手都將登場參賽，另外還有陳俞如、陳妍卉等新生代好手也都將登場，陳士魁說：「目前選手狀況都還不錯，尤其選手都吸取這次巴黎奧運的經驗和教訓，把自己的經驗和教訓分享給年輕選手，這次選手老中青三代結合，也有高中選手參加，跟現役選手實力相差不遠，期待他們都有很好表現，將獎牌留下。」

台北國際大獎賽將在21日起於公西靶場展開為期10天的賽事，其中在巴黎奧運奪下我國史上首面射擊獎牌的李孟遠就說：「這是台灣很難得能夠舉辦射擊項目的國際賽事，希望能夠搭上巴黎奧運的熱潮，讓更多人關注射擊運動。」

世錦賽 李孟遠 田家榛

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