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游泳／王冠閎整休期備戰全民運 挑戰混合救生與障礙賽

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
王冠閎（右）將參加10月底在屏東舉行的全民運。記者劉肇育／攝影
王冠閎（右）將參加10月底在屏東舉行的全民運。記者劉肇育／攝影

「台灣蝶王」王冠閎今年巴黎奧運在男子200公尺蝶式再度闖進決賽，最終以第11名作收，再度改寫我國選手在奧運最佳成績，在奧運落幕後他目前也進入調整期，不過10月底將在屏東登場的全民運動會他也將會參與水上救生賽事，挑戰不同水上運動。

王冠閎在今天與射擊好手吳佳穎一同出席活動時表示，在巴黎奧運結束後目前還沒有做下一場國際賽事的安排，不過仍是維持日常的訓練習慣，而愛運動的他也會透過參與其他運動舒壓，調節今年上半年的辛苦備戰並讓身體修復。

儘管接下來的賽程安排仍將與教練一同討論，不過王冠閎也透露，自己將會在10月底參加在屏東舉行的全民運動會，並在水上救生運動報名兩項賽事，分別為100公尺混合救生以及200公尺障礙賽。

談到跨領域參與全民運，王冠閎表示，過去就曾聽過身邊不少游泳好手會參與全民運賽事，讓他感到躍躍欲試，其中100公尺混合救生，選手在游50公尺迴轉後，必須潛至水底將假人拖出水面，並拖帶假人直到碰到終點牆為止，至於200公尺障礙游泳則是必須通過8次障礙網，最終碰到終點。

吳佳穎 王冠閎

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