射擊／吳佳穎備戰台北大獎賽 恢復訓練不忘肌膚保養

我國巴黎奧運射擊好手吳佳穎、游泳好手王冠閎，今天一同出席皮膚醫學藥廠品牌活動，分享平時對於皮膚的保養方式，其中吳佳穎在巴黎奧運結束後就馬不停蹄的重新投入訓練，並備戰21日將登場的國際射擊運動聯盟大獎賽台北站賽事。

吳佳穎今年巴黎奧運第3度代表我國站上運動員最高殿堂，今天她也與「台灣蝶王」王冠閎一同受邀出席皮膚醫學藥廠品牌活動，分享平時肌膚敏感與日常保養的秘訣。

其中吳佳穎表示，儘管平時訓練大多是在室內進行，不過個人對於皮膚保養仍是相當重視，尤其平時就必須頻繁搭機出國，面對不同國家的氣候與氣溫，加上時差問題，肌膚很容易出現敏感的狀況，在不希望皮膚狀況影響到心情與表現的情況下，平時就會好好保養。

至於王冠閎更因為平時都必須待在水裡游泳，泳池中的氯氣更會讓皮膚變得相當乾燥，讓他笑稱平時晚上都不敢穿著黑色Ｔ恤，避免皮屑掉落到衣服上變得更為顯眼，所以平時就相當注重訓練後的皮膚清潔與保養。

在奧運落幕後，吳佳穎目前也經恢復訓練，並將以地主身份參加21日將在公西靶場舉行的台北國際大獎賽，談到台灣這次首度舉辦國際射擊運動聯盟大獎賽，吳佳穎說：「因為我也歷經過公西靶場改建，到現在可以跟國際接軌，其實覺得蠻感動的，看著台灣射擊慢慢成長。」