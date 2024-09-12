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桌球／「柚子」打出代表作！高承睿退世界第7勇闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「柚子」高承睿。 聯合報系資料照
「柚子」高承睿。 聯合報系資料照

我國巴黎奧運國手齊聚世界桌球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽，「一姊」鄭怡靜、「柚子」高承睿和「小林同學」林昀儒順利闖頭關，今天3人也打下百分百勝率，高承睿更是拍下世界第7的中國名將林高遠，打出生涯代表作，自己都說超乎預期。

世界排名第9的「小林同學」林昀儒，首輪面對丹麥葛羅斯（Jonathan Groth），以直落3局開紅盤，今天碰瑞典謝爾貝里（Anton Kallberg）延續勝場，以11：4、11：5、11：9拿下，未失一局闖進8強，

19歲的「柚子」高承睿首輪在5局大戰力退南韓安宰賢，今天面對世界排名第7、今年世界盃打下男單銀牌的中國林高遠，首局先以11：7旗開得勝，第二局再以11：6拿下，取得局數「聽牌」優勢。

第三局高承睿陷入2：4落後，但接續9分拿下7分，反以9：6逆轉；林高遠先追回2分，「柚子」在暫停後回球出界，林高遠再連追2分，以11：9局數開張。

高承睿第四局再從1：6落後追到6：8，接續更追平到9：9，下一顆再讓林高遠打飛，出現自己第一個「賽末點」後直接用反手拍拿下最後1分，以11：9拿下勝利。

賽後接受官方場邊訪問，高承睿透露原本設定贏下一局，能扳倒強地超乎預期；下一戰他將和巴黎奧運男單16強對決過的摩賈德（Truls Moregard）再碰頭，高承睿表示生涯對戰還沒贏過，下戰將全力以赴。

率先出賽的鄭怡靜以局數3：1拍下泰國奧拉旺（Orawan Paranang），下戰將挑戰目前世界排名第3的中國名將王曼昱。

林昀儒 鄭怡靜 高承睿

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