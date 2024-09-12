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香港羽賽／台將終於贏球！王齊麟、邱相榤逆轉闖8強

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香港羽賽／台將終於贏球！王齊麟、邱相榤逆轉闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
邱相榤（右）和王齊麟。圖／Badminton Photo提供（資料照）
邱相榤（右）和王齊麟。圖／Badminton Photo提供（資料照）

巴黎奧運後開始搭檔的「麟榤配」王齊麟邱相榤，香港公開賽重新合體，今天第二輪面對馬來西亞阿尤布（Nur Mohd Azriyn Ayub）／陳蔚強大戰3局，在先失首局下演出逆轉勝，成為率先晉級8強的台將。

王齊麟／李洋組成的「麟洋配」在巴黎奧運完成史無前例男雙連霸後各有規劃，李洋周日剛在台北小巨蛋引退，兩人只會在年終賽再合體。王齊麟續拚國際賽，巴黎奧運後就和邱相榤攜手，BWF超級750的日本公開賽打進第二輪，超級500的南韓公開賽更闖進4強，從沒有排名到現在的130名。

今天面對大馬組合，「麟榤配」首局一度握有9：5領先，進入技術暫停時也取得2分優勢，但恢復比賽後遭對手連拿5分逆轉，反以18：21讓出首局。

第二局「麟榤配」靠9：8時連拿4分拉開差距，以21：13扳平局數，決勝局更挺過前段的拉鋸戰，換場時取得11：8領先，雖兩度被追平，不過16：16時連拿3分，最終在對手回球掛網下驚險以21：17完成逆轉，前進8強。

香港公開賽屬於BWF超級500賽事，共有14組台將闖過頭關，不過今天先上陣的女雙林筱閔／汪郁喬、鄧淳薰／楊筑云、洪恩慈／謝沛珊及男雙林秉緯／蘇敬恒、第4種子李哲輝／楊博軒都沒能取勝，「麟榤配」終於開胡，接續包括列女單頭號種子的「一姊」戴資穎、「一哥」周天成都要上場爭取8強門票，小戴更要和上周台北公開賽8強碰頭的印尼瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani）再度對決。

李洋 王齊麟 邱相榤

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