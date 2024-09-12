桌球／4局拍下泰將 鄭怡靜WTT澳門冠軍賽闖8強

我國巴黎奧運國手齊聚世界桌球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽，「一姊」鄭怡靜、「柚子」高承睿和「小林同學」林昀儒順利闖頭關，今天率先出賽的鄭怡靜開出紅盤，以局數3：1拍下泰國奧拉旺（Orawan Paranang）

世界排名第10的鄭怡靜，和巴黎奧運隊友簡彤娟首輪上演「內戰」，最終由鄭怡靜局數3：1奪勝；今天第二輪世界排名39的奧拉旺，鄭怡靜以11：7先下一城，第二局也先取得10：8局點優勢，雖遭對手連拿2分追平，鄭怡靜第3個機會沒再錯過，以12：10取得局數「聽牌」優勢。

第三局鄭怡靜一度陷入3：6落後，但連趕4分逆轉，奧拉旺喊出暫停後追平比分，鄭怡靜再連下2球，不過再遭奧拉旺追平再反超，鄭怡靜雖瓦解對手第一個局點，仍以10：12讓出。

雖讓戰局延長，鄭怡靜第四局直接打出8：0猛攻，第8分正手拍直線得手後自己都振臂慶祝；取得大幅領先的鄭怡靜，最終就以11：6拿下8強門票，下戰將挑戰目前世界排名第3的中國王曼昱。

世界排名第9的「小林同學」林昀儒首輪面對丹麥葛羅斯（Jonathan Groth），以直落三局開紅盤，今天將和瑞典謝爾貝里（Anton Kallberg）搶8強門票。

「柚子」高承睿首輪在5局大戰力退南韓安宰賢，預計下午2點15分的第二輪賽事將碰世界排名第7的中國林高遠。