香港羽賽／台北賽剛登頂 李哲輝、楊博軒逆轉差一步止步16強
名列香港公開賽男雙第4種子的寶島組合李哲輝／楊博軒，今天和印尼新組合卡爾南多（Leo Rolly Carnando）／毛拉納（Bagas Maulana）大戰3局，剛在台北公開賽捧冠的寶島組合瓦解對手1個賽點，可惜接連失誤錯過逆轉機會，沒能複製台北賽奪冠佳績。
世界排名第10的李楊配，3天前剛在台北小巨蛋迎接本季第2冠，其中楊博軒混雙也闖決賽，兩項「打好打滿」上場10次；轉戰香港，他和混雙搭檔胡綾芳昨天雖落馬，和李哲輝直落2拍下自家人江建葦／吳軒毅，成3組晉級男雙第二輪的台將組合。
今天第二輪面對印尼組合，首局李胡配18：21讓出，第二局以21：14扳回一城，也將戰局逼到決勝第三局。
決勝局比數糾結，印尼組合開局連拿3分，第4種子馬上追平，換場前雙方7度戰平，印尼組合只帶著1分優勢進入換場；恢復比賽後李楊配在11：12下連拿3分逆轉，但接續遭印尼組下連趕4分，最多陷入15：19落後，雖連追4分扳平，但一次輪轉失誤讓對手先出現賽末點，雖瓦解第一個危機，但李哲輝失誤讓對手出現第2個賽點，李胡配在被動防守下回球翻網沒過，最終以20：22吞敗，止步16強。
香港公開賽屬於BWF超級500系列，共有14組台將闖過頭關，不過今天先上陣的女雙林筱閔／汪郁喬、鄧淳薰／楊筑云、洪恩慈／謝沛珊及男雙林秉緯／蘇敬恒都沒能取勝，接續包括列女單頭號種子的「一姊」戴資穎、「一哥」周天成都要上場爭取8強門票，小戴更要和上周台北公開賽8強碰頭的印尼瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani）再度對決。
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