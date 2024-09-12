桌球／莊智淵退居二線帶新秀 澳門冠軍賽成最後一舞

我國「桌球教父」莊智淵昨天在WTT澳門冠軍賽男單首輪，以2：3不敵中國大陸23歲新秀徐瑛彬，本場比賽可能成為他國際賽最後一舞。

莊智淵原本不在澳門冠軍賽名單內，但德國名將奧恰洛夫因傷退賽，莊智淵臨時被通知遞補，他周一先從德國返台，還出席「體育暨運動發展部」諮詢小組會議，前天才抵達澳門，昨天馬上提拍上陣。

據「自由時報」報導，莊智淵原本計畫退居二線當教練，帶領球館的葉伊恬等年輕小將，參加今天在保加利亞登場的帕納久里什泰支線賽，但臨時接獲遞補參賽通知，才改變行程。

莊智淵在9月底中國大滿貫賽獲邀參賽名單中，但他表示沒有準備，飛北京要3到4小時，不像澳門這麼近，應該不會參加。杜哈支線賽10月3日開打，這可能是莊智淵教練處女秀。