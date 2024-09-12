世壯運／報名未滿額 雙北廣邀參賽

2025雙北世界壯年運動會倒數9個月，目標3萬人參賽，但目前僅約2.1萬人報名，部分國人甚至不知有這場賽事。新北市長侯友宜昨要求搭配觀光大力行銷，並呼籲民眾踴躍參加；北市強打北台灣遊程，邀請國內外選手參賽兼遊北台灣。

雙北世壯運執行委員會主任張勝傑表示，除世壯運推出報名誘因，北市府也鼓勵員工參與比賽，依「公務人員請假規則」提供報名及參賽證明者，機關長官可准公假，本月3日也發函教育部，盼可鼓勵各部會及地方政府參考辦理。

雙北世壯運明年5月17日至30日舉辦，開幕在台北大巨蛋、閉幕在新北美術館。新北體育局長洪玉玲昨在市政會議專案報告指出，世壯運已有115國、超過2萬名選手報名，國內報名達1.7萬，占8成，國外參賽者4千多人占2成，以香港、日本為大宗，經驗顯示，國外報名高峰落在耶誕節前後，預期可達3萬人參賽目標，加上陪同者目標4萬人。

洪玉玲說，國人較擅長的項目幾乎快額滿，但還有10公里路跑、5人制及3對3籃球和木球等項目仍未額滿，呼籲民眾踴躍報名。世壯運在食衣住行育樂方面推出「10好」安排，包括發行限量3000份自購版「2025雙北世壯運好玩卡」，結合場館所在縣市及周邊20個熱門景點，串聯超過100個商圈、1000家店家，憑卡可在商圈合作店家兌換免費贈禮或享購物折扣。

北市推出的好玩卡以吉祥物「壯寶Strong」為圖樣，「北」字為意象，象徵雙北市為主辦城市，兼具交通卡功能，加值後可搭乘大眾交通工具，還能小額支付購物。