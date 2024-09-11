香港羽賽／混雙錯過局末點 王齊麟「重操舊業」不敵地主世錦賽銅牌

暌違4年再度報名混雙賽事，奧運男雙兩金得手王齊麟香港公開賽「重操舊業」，但混雙首輪和搭檔許尹鏸就強碰2屆世錦賽奪銅的地主好手謝影雪／鄧俊文，寶島組合第一局沒能把握局末點，以20：22、17：21無緣晉級。

香港公開賽屬於BWF超級500賽事，今天5個單項全面開戰，王齊麟早上和男雙搭檔邱相榤直落2拍下地主呂俊瑋／洪魁駿，晚場兩人各自有混雙賽程，王齊麟和許尹鏸首度合作，邱相榤和林芝昀搭檔。

混雙先上陣的王齊麟，近年專注男雙，不過和李佳馨最高混雙世界排名曾在2018年6月來到第10位，兩人也在2017年台北世大運打下混雙金牌；他前一度混雙參賽已是2020年，不過和程琪雅當年5站都是一輪遊。

重返混雙賽場，沒有排名的王許配面對世界排名第7的地主好手，首局維持泰半微幅領先優勢，雖遭追平再逆轉，仍先取得20：19的局點優勢，但遭地主組合連趕3分逆轉；第二局寶島組合比賽前段最多握有4分領先，但遭地主逆轉，最終以17：21吞敗。

從資格賽闖關的邱相榤／林芝昀，混雙會內首混碰世界排名第9的馬來西亞組合陳堂傑／杜頤溈，以8：21、18：21敗陣。

剛在台北公開賽奪下男雙金盃的李哲輝／楊博軒，香港公開賽列男雙第4種子，首輪「內戰」拍下台北賽的決賽對手江建葦／吳軒毅，可惜楊博軒混雙和胡綾芳直落2不敵中國郭新娃／陳芳卉，同樣首輪止步。