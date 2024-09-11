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NIKE歡迎5年輕好手加入 跨欄女神張博雅美照曝光

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
NIKE歡迎張博雅等五位年輕好手加入。圖／NIKE提供
NIKE歡迎張博雅等五位年輕好手加入。圖／NIKE提供

運動品牌Nike在今天宣布迎接5位來自籃球田徑、及滑板等不同運動領域的台灣年輕運動員加入大家庭，包括籃球運動員賀丹、賀博 、田徑「跨欄女神」張博雅、長跑運動員簡子傑、以及滑板運動員辜泳諺，這群平均年齡不到18歲的學生運動員們除了在自己的專項運動領域上不斷突破自我，更進一步推動Nike思考如何和他們一起透過運動的正向力量啟發新世代，並為世界帶來更好的改變。

過去兩年返台打瓊斯盃都引發不少話題的賀家兄弟，哥哥賀丹21歲，目前就讀於美國康乃爾大學，場上位置是得分後衛，未來目標除了挑戰職業籃球舞台外，同時也希望將來能成為一位醫生；至於18歲的弟弟賀博，場上位置為控球後衛，被美國媒體評選為四星高中生，並於2024年9月成為美國哈佛大學新鮮人，以兼顧學業及挑戰職業籃球為人生目標前進。

17歲的簡子傑目前就讀於日本仙台育英高校二年級，擁有台灣田徑U18 1500公尺、U20 3000公尺及U20 5000公尺紀錄保持人頭銜；年僅10歲的滑板小將辜泳諺，目前長期旅居美國、日本和歐洲等世界各滑板大城市進行高強度訓練與參賽，年紀還小的他勇敢踏出舒適圈，以挑戰奧運舞台為目標無懼滑行。

而日前剛結束生涯首次奧運之旅的「跨欄女神」張博雅，專長項目為100公尺跨欄，目前就讀於國立體育大學，2024年以外卡資格取得巴黎奧運100公尺賽事門票，寫下台灣28年來在奧運的女子短跑最佳紀錄。

對於能夠加入NIKE這個大家庭，張博雅說：「Nike對我來說是一個不斷創新、積極向上，支持許多運動員實現目標的品牌。希望未來能夠跟Nike一起回饋偏鄉地區或是故鄉花蓮的基層選手，為滿懷熱情但卻受限於資源裝備不足的年輕運動員，帶來更多實現夢想的機會。」

年輕籃球好手賀博連續兩年返台打瓊斯盃都引發話題。圖／NIKE提供
年輕籃球好手賀博連續兩年返台打瓊斯盃都引發話題。圖／NIKE提供
NIKE歡迎張博雅等五位年輕好手加入。圖／NIKE提供
NIKE歡迎張博雅等五位年輕好手加入。圖／NIKE提供

滑板 田徑 籃球

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