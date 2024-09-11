香港羽賽／頭號種子戴資穎輕鬆闖關 第二輪又碰台北賽輸球對手

BWF超級500的香港公開賽今天全面開戰，我國「一姊」戴資穎晚場上陣，面對世界排名227的美國魯絲莉（Isabelle Rusli），小戴只花24分鐘就以直落二奪勝，明天第二輪就要強碰台北公開賽8強對手、印尼瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani）。

面對排名有落差的對手，小戴首局雖3度被追平，不過13：10時直接打出連拿8分的攻勢，以21：10先下一城。

第二局第一分，小戴就出現翻網過的幸運球，3：1時更以反手拍切球讓魯絲莉望球興嘆。技術暫停時小戴取得11：8領先，13：9時魯絲莉又發球掛網送分，最終小戴就以21：12晉級第二輪。

小戴分別在2014年、16年和17年登頂，今年以頭號種子身份挑戰第4冠，首輪過關後，第二輪就要遭遇台北公開賽8強對決的瓦爾達妮，上周兩人在台北小巨蛋大戰3局，帶著左膝傷勢上陣的小戴瓦解對手3個賽點，但自己一個賽點也沒把握，最終在1小時8分鐘激戰敗陣，3連霸提前失利，不到一周兩人又要在香港碰頭。

瓦爾達妮今天首輪就是拍下台將，她以21：18、21：12解決宋碩芸，晉級16強。

戴資穎。Badminton Photo

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