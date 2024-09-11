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桌球／莊智淵逆轉差一步 WTT澳門冠軍賽首輪出局

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
莊智淵。 歐新社
莊智淵。 歐新社

我國巴黎奧運國手齊聚世界桌球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽，男單率先登場的「柚子」高承睿和「小林同學」林昀儒順利闖頭關，補進男單32籤的「桌球教父」莊智淵今天登場，和中國徐瑛彬更上演5局大戰，可惜逆轉差一步，以局數2：3無緣晉級。

莊智淵臨時補進澳門冠軍賽，先從德國返台，前天還出席「體育暨運動發展部」諮詢小組會議，昨天才抵達澳門，今天馬上提拍上陣。

面對年紀足足小20歲的徐瑛彬，43歲的莊智淵首局以8：11讓出，不過第二局靠8：8時連拿對手兩個發球分，連下3分下以11：8扳平局數。

徐瑛彬第三局以11：4拿下，莊智淵第四局原本4：1領先雖沒把握，局末仍掌握優勢，以11：8扳平局數，將戰況延長到決勝第5局。

決勝局徐瑛彬連拿3分，莊智淵在3：6落後下先拿1分，徐瑛彬立刻喊出暫停，恢復比賽後先取分，且頂住莊智淵追到6：7的壓力，連拿3分先拿到賽末點，最終以11：7搶下第二輪門票。

世界排名第9的「小林同學」林昀儒首輪面對丹麥葛羅斯（Jonathan Groth），以直落3局開紅盤，明天下午1點05分將和瑞典謝爾貝里（Anton Kallberg）搶8強門票。

「柚子」高承睿首輪在5局大戰力退南韓安宰賢，明天下午2點15分的第二輪賽事將碰世界排名第7的中國林高遠。

林昀儒 莊智淵 高承睿

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