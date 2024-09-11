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羽球／讚麟洋配有老虎伍茲和費德勒能力 名球評祝福李洋退休

聯合新聞網／ 綜合報導
王齊麟(左)、李洋(右)。 記者季相儒／攝影
王齊麟(左)、李洋(右)。 記者季相儒／攝影

我國羽球雙打名將李洋上周舉辦退休儀式，英國知名球評「克媽」克拉克（Gill Clark）也在社群媒體稱讚「麟洋配」大賽表現，並祝福李洋退休快樂。

克拉克認為許多運動員具備技巧，但能控制緊張情緒，在巨大壓力表現出新高度相當稀有，高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）和網球傳奇費德勒（Roger Federer）都有這項能力。中國羽球名將林丹超級系列賽冠軍數不到李宗偉的一半，但大賽戰績無人能比，擁有2枚奧運金牌、2枚亞運金牌和5個世界冠軍。

克拉克指出，李洋和王齊麟成就不如上述幾位選手，但也具備關鍵時刻提升表現的能力。例如從未在500等級或以上世界巡迴賽決賽中失利、首個世界巡迴賽年終賽、1000等級、750等級、500等級和300等級都奪冠的男雙組合以及首個衛冕奧運金牌的男雙組合。

克拉克還提到，麟洋配在2次奧運中間只拿1座冠軍，這凸顯他們在最重要體育舞台上，展現最佳狀態的能力。

2024台北羽球公開賽落幕，李洋正式告別羽壇，克拉克表示，「作為選手，他在前場表現出色，是一名防守高手；作為一個人，他總是尊重他人和保持謙虛。我和許多人一樣對他的離開感到遺憾，但他激勵中華隊男雙選手，根據世界排名，有14對組合躋身前100名。」

李洋 王齊麟 麟洋配

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