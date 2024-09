羽球／讚麟洋配有老虎伍茲和費德勒能力 名球評祝福李洋退休

我國羽球雙打名將李洋上周舉辦退休儀式,英國知名球評「克媽」克拉克(Gill Clark)也在社群媒體稱讚「麟洋配」大賽表現,並祝福李洋退休快樂。

克拉克認為許多運動員具備技巧,但能控制緊張情緒,在巨大壓力表現出新高度相當稀有,高球名將老虎伍茲(Tiger Woods)和網球傳奇費德勒(Roger Federer)都有這項能力。中國羽球名將林丹超級系列賽冠軍數不到李宗偉的一半,但大賽戰績無人能比,擁有2枚奧運金牌、2枚亞運金牌和5個世界冠軍。

克拉克指出,李洋和王齊麟成就不如上述幾位選手,但也具備關鍵時刻提升表現的能力。例如從未在500等級或以上世界巡迴賽決賽中失利、首個世界巡迴賽年終賽、1000等級、750等級、500等級和300等級都奪冠的男雙組合以及首個衛冕奧運金牌的男雙組合。

克拉克還提到,麟洋配在2次奧運中間只拿1座冠軍,這凸顯他們在最重要體育舞台上,展現最佳狀態的能力。

2024台北羽球公開賽落幕,李洋正式告別羽壇,克拉克表示,「作為選手,他在前場表現出色,是一名防守高手;作為一個人,他總是尊重他人和保持謙虛。我和許多人一樣對他的離開感到遺憾,但他激勵中華隊男雙選手,根據世界排名,有14對組合躋身前100名。」

What defines an athlete is not necessarily the ability to play the big shots, but the ability to produce them on the big stage, when it really matters. Many athletes have the skills, and therefore the potential to win an event, but it is a rare and precious ability to control the… pic.twitter.com/UGRQMbrlvP