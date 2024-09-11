帕運／卓榮泰宴請中華英雄 期待體育部達到所有需求
剛落幕的巴黎帕運，中華代表團奪下近4屆最佳的3銀2銅佳績，今天行政院院長卓榮泰設席宴請所有團員，除感謝每位選手為國爭光，更提到帕運羽球選手胡光秋和中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠都是「體育暨運動發展部」諮詢小組委員，期許體育部的成立讓台灣體育推向新紀元。
為期12天的巴黎帕運台灣時間周一凌晨閉幕，中華代表團昨天返抵國門，今天中午享用完歸國餐敘，一行人就將前往總統府晉見賴清德總統。剛從總統府前往餐會現場的行政院院長卓榮泰還先預告，總統府已經做好準備，要用和先前巴黎奧運相同規模和佈置，等待各位帕運英雄蒞臨。
卓榮泰提到，不管奧運或帕運，都讓國人更緊密連結在一起，「今天感受到更多溫暖，各位選手身上看到更會照顧自己、照顧對手的溫暖，場上幫對手整理衣冠，這就是奧運的真正精神。」
體育暨運動發展部諮詢小組已在9日成立，由行政院副院長鄭麗君擔任召集人，這次巴黎帕運中華代表團的選手胡光秋、中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠都是諮詢小組成員，卓榮泰希望體育部能用全新思維、全新規劃、全新構想照顧到所有需求，在全民運動的參與下取得最好的競技運動成績。
穆閩珠致詞時更一度感動到哽咽，她感謝所有國人和政府的支持、祈禱和期望，所有代表團成員都是「台灣之光」，一同創造台灣新的歷史。
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