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香港羽賽／連兩周對決 李哲輝、楊博軒直落2勝自家人晉16強

中央社／ 台北11日電
我國好手李哲輝（左）與楊博軒（右）連續兩周直落二擊敗自家人江建葦、吳軒毅的組合。 聯合報系資料照
我國好手李哲輝（左）與楊博軒（右）連續兩周直落二擊敗自家人江建葦、吳軒毅的組合。 聯合報系資料照

剛拿下台北公開賽冠軍的台灣羽球男雙好手李哲輝、楊博軒，今天在超級500的香港羽球公開賽首輪，以21比18、21比16擊敗自家人江建葦、吳軒毅，如願闖進16強。

上週剛結束的世界羽球聯盟（BWF）超級300台北羽球公開賽，李哲輝、楊博軒在冠軍賽以直落2擊敗江建葦、吳軒毅，沒想到，本週來到等級更高的香港公開賽，雙方又在首輪狹路相逢。

首局開打後李哲輝、楊博軒就維持小幅度領先，比賽中段甚至握有16比11的優勢，儘管尾聲一度被追至1分差，但仍如願保住首局勝利。

第2局戰況如出一轍，經過比賽前段的拉鋸後，李哲輝、楊博軒慢慢拉開差距，並在14比12時連得4分奠定勝基，順利直落2過關。

李哲輝在接受中央社訪問時表示，每次和自己人對打都不容易，之前籤表出來後也覺得未免太巧，「現在身體都還有些疲憊，還需要繼續調整狀況」。

台灣另1組男雙新組合王齊麟、邱相榤，今天在首輪遭遇香港選手、從會外賽殺進來的呂俊瑋、洪魁駿，首局在雙方7比7平手時，靠著1波8比1的攻勢，取得全場最大的15比8領先。

原以為可以輕鬆拿下，沒想到比賽尾聲竟被追成20比20平手，幸好王齊麟、邱相榤穩住陣腳，先以24比22拿下。

第2局王齊麟、邱相榤沒再讓比賽陷入緊張壓力，開賽就是9比0攻勢打趴對手，2人靠著快速輪轉逮到機會就主動殺球，整局只讓對手拿到8分，輕鬆直落2晉級。

李哲輝 羽球 邱相榤

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