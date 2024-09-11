霹靂舞／瑞根因「0分袋鼠舞」被全網炎上 如今登上世界第一

澳洲霹靂舞女將瑞根（Rachael Gunn）在巴黎奧運賽場大跳自創「袋鼠舞」，結果一分未得。這舞蹈動作成為全球迷因，但瑞根慘遭網友炎上，還被質疑參賽資格。沒想到如今世界排名出爐，瑞根登上世界第一，成為舞后。

瑞根在巴黎奧運後收到許多仇恨言論，有許多網友認為她污辱澳洲和霹靂舞文化，甚至有人發起聯署，要求調查霹靂舞國手選拔過程。儘管澳洲奧委會力挺瑞根，她仍在個人社群媒體道歉，「沒想到會引來這麼多仇恨，這真的讓我很沮喪。我享受舞台，很認真對待比賽，為奧運做大量準備，並且盡了全力。」

世界體育舞蹈聯合會（WDSF）9月9日公布世界排名，瑞根登上世界第一。WSDF指出，排名以過去12個月成績最佳的4次比賽分數計算，巴黎奧運不列入計算。

許多選手積分過期，而瑞根在2023年10月WDSF大洋洲錦標賽中奪冠，這不只讓她取得奧運資格，也拿到1000積分，登上世界第一。