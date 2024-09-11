快訊

辯論後即時民調曝光！63％選民認為賀錦麗勝出 表現超乎預期

LINE免費貼圖5款來了！超Q中秋祝賀圖案快收藏 長輩早安圖重現

免出國搶主機！PS5 Pro台灣定價24280元比日本便宜 各國價格比一比

聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／中國足壇假球風波再起 老將汪嵩清廉形象大崩壞

聯合新聞網／ 綜合報導
中國足壇近期假球風波不斷，多名資深足壇人士與球員遭處以終身或者多年禁賽。 新華社
中國足壇近期假球風波不斷，多名資深足壇人士與球員遭處以終身或者多年禁賽。 新華社

中國足壇再爆醜聞，大批球員及球界相關人士因涉及賭博、踢假球，懲處名單多達60人，對此球評石明謹發文指出，在這些人當中前中國國腳汪嵩最令人震驚，因為汪嵩過去曾多次發文砲轟踢假球，營造自身清廉形象，沒想到如今大崩壞。

此次風波延燒範圍廣大，涉案球隊幾乎涉及所有重要聯賽，石明謹在臉書發文指出，不僅國足日前慘敗給日本，還爆出大批球員踢假球的消息，中國官方公布了多達60人的禁賽名單，而且後續據說還會有裁判跟教練等20多人的懲處出爐。

石明謹表示，其中前國腳汪嵩最令人震驚，今年40歲的汪嵩保有連續23個賽季在中國聯賽進球的紀錄，先前也因為屢次發言痛批中國國內假球事件而聞名，汪嵩還自稱淡泊名利，拿1000萬跟拿10萬踢球對他來說都一樣，有人拿錢來找他，都被他拒絕，被許多球迷認為是中國球員的楷模。

不料汪嵩不但踢假球，還涉嫌長期在幕後操縱比賽，石明謹寫道：「老將師傅人設崩壞，說別人爛結果自己更爛，中國球迷痛批他根本不應該踢足球，應該去當演員」。中國球評韓喬升也發問：「中國足球這能好得了嗎？」

假球 足球

相關新聞

香港羽賽／瓦解地主4局點 王齊麟、邱相榤逆轉過頭關

東京奧運和巴黎奧運都奪金的王齊麟，香港公開賽男雙、混雙並進，今天早上邱相榤碰資格賽出線的地主呂俊瑋／洪魁駿，「麟榤配」第...

中國羽賽／籤表公布！戴資穎名列第2種子 4強假想敵是山口茜

超級1000系列中國羽球公開賽下周點燃戰火，昨天籤表出爐，我國一姊戴資穎首輪將遭遇丹麥雅寇布森（Julie Dawall Jakobsen）。 戴資穎生涯在1000系列賽事中，只有中國賽沒封后過

霹靂舞／瑞根因「0分袋鼠舞」被全網炎上 如今登上世界第一

澳洲霹靂舞女將瑞根（Rachael Gunn）在巴黎奧運賽場大跳自創「袋鼠舞」，結果一分未得。這舞蹈動作成為全球迷因，但瑞根慘遭網友炎上，還被質疑參賽資格。沒想到如今世界排名出爐，瑞根登上世界第一，成

足球／中國足壇假球風波再起 老將汪嵩清廉形象大崩壞

中國足壇再爆醜聞，大批球員及球界相關人士因涉及賭博、踢假球，懲處名單多達60人，對此球評石明謹發文指出，在這些人當中前中國國腳汪嵩最令人震驚，因為汪嵩過去曾多次發文砲轟踢假球，營造自身清廉形象，沒想到

世足資格賽／巴林雷射筆干擾引球迷怒火 日監督：別傷害球員

2026年世界盃資格賽亞洲區第3輪賽事，日本靠著上田綺世、守田英正雙雙上演梅開二度，最後在客場以5：0擊敗巴林。不過在比賽途中卻遭到巴林球迷使用雷射筆干擾，引發日本球迷不滿，監督森保一也呼籲別做出傷害

香港羽賽／連兩周對決 李哲輝、楊博軒直落2勝自家人晉16強

剛拿下台北公開賽冠軍的台灣羽球男雙好手李哲輝、楊博軒，今天在超級500的香港羽球公開賽首輪，以21比18、21比16擊敗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。