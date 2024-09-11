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足球／中國足壇假球風波再起 老將汪嵩清廉形象大崩壞
中國足壇再爆醜聞，大批球員及球界相關人士因涉及賭博、踢假球，懲處名單多達60人，對此球評石明謹發文指出，在這些人當中前中國國腳汪嵩最令人震驚，因為汪嵩過去曾多次發文砲轟踢假球，營造自身清廉形象，沒想到如今大崩壞。
此次風波延燒範圍廣大，涉案球隊幾乎涉及所有重要聯賽，石明謹在臉書發文指出，不僅國足日前慘敗給日本，還爆出大批球員踢假球的消息，中國官方公布了多達60人的禁賽名單，而且後續據說還會有裁判跟教練等20多人的懲處出爐。
石明謹表示，其中前國腳汪嵩最令人震驚，今年40歲的汪嵩保有連續23個賽季在中國聯賽進球的紀錄，先前也因為屢次發言痛批中國國內假球事件而聞名，汪嵩還自稱淡泊名利，拿1000萬跟拿10萬踢球對他來說都一樣，有人拿錢來找他，都被他拒絕，被許多球迷認為是中國球員的楷模。
不料汪嵩不但踢假球，還涉嫌長期在幕後操縱比賽，石明謹寫道：「老將師傅人設崩壞，說別人爛結果自己更爛，中國球迷痛批他根本不應該踢足球，應該去當演員」。中國球評韓喬升也發問：「中國足球這能好得了嗎？」
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