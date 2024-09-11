世壯運2.1萬人報名國內占8成 侯友宜籲快報名

2025雙北世壯運倒數9個月，新北體育局今公布報名人數，截至9月10日約有2.1萬人報名參賽。其中國內報名者達1.7萬、占8成。新北市長侯友宜今主持市政會議裁示，部分項目仍未滿額，呼籲民眾踴躍參加，同時也要市府各單位緊盯進度「不是只有台北市的責任」，並搭配觀光大力行銷。

新北體育局長洪玉玲今在專案報告指出，2025雙北世壯運已有115國、超過2萬名選手報名，其中國內報名者達1.7萬、占8成，國外參賽者4千多人、占2成，以香港、日本為大宗，依照過去經驗，國外報名高峰落在耶誕節前後，預期可達3萬人參賽目標。

洪玉玲說，國人較擅長的項目幾乎都快額滿，但還有路跑10K、5人制及3對3籃球和木球等項目報名仍未滿額，呼籲民眾踴躍報名。此外，世壯運在食衣住行育樂方面推出「10好」安排，包括發行好玩卡，串聯超過100個商圈、1000家店家，憑卡可在商圈合作店家兌換免費贈禮或享購物折扣；賽會期間大會提供逾500家提供住房優惠、發行專屬交通卡，國外報名者可獲得1200元儲值金，可搭乘捷運、台鐵、購物等。

洪也說，憑好玩卡可自選經典景點路線去暢遊，提供60條觀光遊程、雙北逾1800間宮廟宗教祈福巡禮、50場文化體驗活動、5場縣市特色歡迎晚會及各類藝文展演、憑大會證件免費參觀博物館及園區等。

世壯運預計開幕在台北大巨蛋、閉幕在新北美術館舉辦，體育局說，只要報名成為選手就能參加，再獲大禮包，包括後背包、運動毛巾、運動水壺、環保餐具、數位穿戴裝置及紀念T-SHIRT，9月17日前報名享8折優惠。