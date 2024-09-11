香港羽賽／瓦解地主4局點 王齊麟、邱相榤逆轉過頭關

東京奧運和巴黎奧運都奪金的王齊麟，香港公開賽男雙、混雙並進，今天早上和邱相榤碰資格賽出線的地主呂俊瑋／洪魁駿，「麟榤配」第一局從最多7分落後急起直追，瓦解對手4個局點下以24：22先下一城，第二局更連拿9分，一路領先下以21：8收下勝利。

「麟榤配」巴黎奧運後開始搭檔，BWF超級750的日本公開賽打進第二輪，超級500的南韓公開賽更闖進4強，從沒有排名到現在的130名。香港公開賽首輪碰世界175的地主，「麟榤配」首局陷苦戰，最多以8：15落後，不過在11：17時連拿4分縮小差距，追分階段香港組合又發生離譜發球失誤，讓「麟榤配」從18：20落後下一路瓦解對手4個局點，反以24：22逆轉搶下首局。

延續第一局氣勢，「麟榤配」第二局直接打出9：0攻勢，王齊麟推球出邊線雖中斷「麟榤配」跨局連拿12分猛攻，領先優勢仍一路維持，最終就以21：8拍下地主，只花半小時就晉級第二輪。

王齊麟打下男雙勝利後，休息7場後再和許尹鏸挑戰名列第3種子的地主2屆世錦賽銅牌組合謝影雪／鄧俊文，這場混雙賽事將不早於晚上6點半上場。

香港公開賽屬於BWF超級500賽事，我國包括「一姊」戴資穎、「一哥」周天成都參戰，3度打下香港公開賽女單金盃的小戴，今年以頭號種子身份挑戰第4冠，2014年、16年和17年登頂的小戴首輪將碰世界排名227的美國魯絲莉（Isabelle Rusli），賽事安排在第三球場的第10戰，不早於晚上6點半登場。

剛在台北公開賽捧冠的李哲輝／楊博軒，今天首輪就上演台北賽決賽對決戲碼，名列第4種子的李楊配也延續勝場，以21：18、21：16拍下自家人江建葦／吳軒毅，和「麟榤配」、林秉緯／蘇敬恒分闖16強。