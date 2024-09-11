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世足資格賽／巴林雷射筆干擾引球迷怒火 日監督：別傷害球員

聯合新聞網／ 綜合報導
即便遭到巴林球迷噓聲與雷射筆干擾，日本仍以5：0踢館成功。 路透
即便遭到巴林球迷噓聲與雷射筆干擾，日本仍以5：0踢館成功。 路透

2026年世界盃資格賽亞洲區第3輪賽事，日本靠著上田綺世、守田英正雙雙上演梅開二度，最後在客場以5：0擊敗巴林。不過在比賽途中卻遭到巴林球迷使用雷射筆干擾，引發日本球迷不滿，監督森保一也呼籲別做出傷害選手的事情。

在賽前的國歌環節，就有許多巴林球迷在演奏日本國歌時發出噓聲。而在比賽進行時，出現許多由雷射筆製造的光點在場上游移，上田綺世在上半場第37分鐘準備要踢12碼罰球時，臉上明顯浮現不自然的光點，但上田綺世仍射門破網，為日本隊先馳得點。

雖然上田賽後表示，比賽當下很專注，並不知道有雷射筆干擾一事，但日本監督森保一受訪時則嚴肅聲明：「能接受不同國家的文化與價值觀，但希望別在國歌演唱的環節發出噓聲，或者用可能造成選手傷害的行為。」但他仍肯定巴林的技術與球風，認為他們是一支充滿鬥志的球隊。

上田綺世在進行12碼罰球時遭到雷射筆直射面部干擾。 截圖自亞足聯Youtube
上田綺世在進行12碼罰球時遭到雷射筆直射面部干擾。 截圖自亞足聯Youtube

許多球迷在直播時或者賽後精華影片發現場上出現雷射筆的干擾情形，紛紛留言：「直接用雷射筆，真沒品。」、「想知道巴林球迷用了雷射筆還被5：0擊潰的反應」也有球迷大讚上田綺世的冷靜：「上田綺世，那個被雷射筆直射眼睛還有辦法進球的男人，真的太神了。」

世界盃資格賽亞洲區第3輪賽事，日本與沙烏地阿拉伯、巴林、印尼、澳洲、中國分在C組。目前日本已取得2勝排名分組第1，豪奪12球且1分未失。

世足賽 日本

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