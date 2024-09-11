中國羽賽／籤表公布！戴資穎名列第2種子 4強假想敵是山口茜

超級1000系列中國羽球公開賽下周點燃戰火，昨天籤表出爐，我國一姊戴資穎首輪將遭遇丹麥雅寇布森（Julie Dawall Jakobsen）。

戴資穎生涯在1000系列賽事中，只有中國賽沒封后過，她曾在2019年於此站奪下亞軍，這將是她最後一次挑戰超級1000系列大滿貫紀錄。

昨天籤表出爐，南韓球后安洗瑩為大會頭號種子，戴資穎名列第2種子，首輪對手是丹麥女將雅各布森，兩人生涯只交手過1次，由小戴勝出。

小戴次輪假想敵是日本新星宮崎友花，8強可能遭遇日本前球后奧原希望，如果打進4強，對手可能是日本名將山口茜。

我國一哥周天成首輪對上第4種子中國李詩灃，「左手重砲」林俊易要遭遇中國球王石宇奇，王子維、蘇力揚和李佳豪也都會出賽。

男雙方面，王齊麟／邱相榤要面對印尼菲克利（Muhammad Shohibul Fikri）／馬丁（Daniel Marthin），李哲輝／楊博軒對決馬來西亞王耀新／張御宇。