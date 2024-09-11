NFL／過度執法？明星球員交通違規 遭警察壓制上銬引熱議
職業美式足球聯盟NFL剛開打，非裔球星希爾因交通違規，遭警察攔下受到壓制上銬；執法尺度是否得當，引發美國社會熱議。
邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）警察局今天公布執法錄影畫面，記錄8日在球場附近，希爾（Tyreek Hill）駕駛一輛邁凱輪（McLaren）跑車，疑因超速遭警方攔下。
希爾是邁阿密海豚隊的明星球員，警方畫面顯示，他的車子遭攔下不久，警察要求他把車窗保持開著，但他一直告訴警察不要敲他窗戶，隨後把窗戶關上。
警察提高分貝，要求希爾把車窗開著，但希爾沒有配合。警察強制把希爾從車子裡拉出來，壓在地上，一名警察用膝蓋頂住他的背部，對他上銬。
警方監視器錄下的畫面中，警察告訴希爾「我們叫你做什麼，你就得照做，你明白嗎？」其中一名警察似乎不知道希爾是NFL球員。
希爾被壓制在地的時候，正在與邁阿密海豚隊的安全主管通話，他不斷重複說「我被逮捕了」。
當希爾被警察帶到人行道上時，一名警察將手臂環抱他肩膀，再次把他壓倒在地。希爾不斷告訴警察，剛做膝蓋手術，警察語帶諷刺說「當我們叫你把車窗搖下來的時候，你的耳朵也動了手術嗎？」
希爾的隊友康貝爾（Calais Campbell）路過的時候，停車詢問警察狀況的時候，也遭到上銬。
這起事件就發生在週日的比賽前，當天是邁阿密海豚隊的開幕戰。希爾遭到警察短暫拘留之後，回到比賽場上，當他達成一次80碼達陣，慶祝時他把雙手背在身後，模仿自己被上銬的情況。
希爾因為粗心駕駛和未繫安全帶而被開罰單，根據警方公布的罰單，他的車速「目測為時速60英里（96公里）」。
邁阿密海豚隊9日聲明力挺球員，認為警方採取「過度激烈和暴力行為」，「看到我們所信任、保護我們社區的人，使用如此不必要且帶有敵意的方式對待球員，令人感到憤怒而心碎」。
希爾接受有線電視新聞網（CNN）訪問，談到事件仍驚魂未定，他說事情發生太快，他搖下車窗把駕照交給警方之後，又把車窗關起來的原因是，他不想引起騷動，怕球迷認出他來，影響交通。
邁阿密警方表示，正在對這起事件進行內部調查，當時參與執法的警察托雷斯（Danny Torres）暫時轉調行政職務。當地警察工會為警方辯護，認為希爾被攔下的時候，沒有配合警察，警察符合執法程序，為了安全才將他上銬。
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