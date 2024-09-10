籃球／投入基層30年 黃萬隆獲頒績優體育團體及個人獎

台北市113年運動有功團體及人員表揚典禮於今天舉行，台北台新戰神執行長黃萬隆獲頒績優體育團體及個人獎，讓他相當感謝過去合作過的所有教練、選手與企業的支持。

過去於松山高中執教三十年的執行長黃萬隆，一路秉持「Do Our Best」的信念，曾率隊拿下6座HBL男子組冠軍，更是目前唯一締造HBL男子組3連霸紀錄的總教練，他相當開心與驕傲能獲得此獎項肯定，「感謝台北市對於體育領域的培養與重視，謝謝合作過的所有教練、選手們與企業的支持，我相當珍惜這三十年的時光。」

今天與相當多績優運動領域表現的教練與運動員們齊聚頒獎典禮，黃萬隆對於各產業的優秀人士致上十二萬分崇高的敬意，「所有的運動員、教練都非常辛苦。」

談及給予未來從事運動教職人員的建議時，黃萬隆回顧執教經驗分享道，「三十年來我不斷的訓練，不斷的面對輸贏，每一天do our best不斷追求卓越，在挑戰的過程中，不要忘了初衷。」他進一步說明，「比賽總有輸贏，不因拿到冠軍而驕傲，不因失敗而忘記挑戰自己的心，運動並非講求輸贏，而是態度與精神更為重要。」

退休後轉任台北台新戰神執行長的黃萬隆，持續為台灣籃壇貢獻一份力，他提到自己對於籃球運動熱愛的信念將不會改變，「不會忘記認真的do our best，繼續接受挑戰，用認真的態度迎接每一天。」他也鼓勵所有熱愛運動的人，「運動會帶給各位美好，認真踏實做好每個階段的訓練，自然會有美好結果的產生。」