香港羽賽／王齊麟「重操舊業」打混雙 首輪碰世錦賽銅牌

我國羽球雙打名將王齊麟周日剛在台北羽球公開賽歡送搭檔李洋退役，馬上啟程香港，除和男雙搭檔邱相榤再合拍，更「重操舊業」打起混雙，他和搭檔許尹鏸直接補進會內賽，明天首輪就要強碰2屆世錦賽奪銅的地主好手謝影雪／鄧俊文。

香港公開賽屬於BWF超級500賽事，我國包括「一姊」戴資穎、「一哥」周天成都參戰，剛在台北公開賽男雙決賽上演的「內戰」的李哲輝／楊博軒和江建葦／吳軒毅，香港賽更是首輪就要碰頭。

東京奧運和巴黎奧運都奪金的王齊麟雙線並進，明天先和邱相榤碰資格賽出線的地主呂俊瑋／洪魁駿，休息7場後再和許尹鏸挑戰名列第3種子的地主組合謝影雪／鄧俊文，這場混雙賽事將不早於晚上6點半上場。

王齊麟近年專注男雙，不過和李佳馨最高混雙世界排名曾在2018年6月來到第10位，兩人也在2017年台北世大運打下混雙金牌。

3度打下香港公開賽女單金盃的小戴，今年以頭號種子身份挑戰第4冠，2014年、16年和17年登頂的小戴首輪將碰世界排名227的美國魯絲莉（Isabelle Rusli），賽事安排在第三球場的第10戰，不早於晚上6點半登場。