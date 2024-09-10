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Panasonic年底退出奧運TOP贊助商 結束37年合約

中央社／ 東京10日綜合外電報導
日本電子產品大廠Panasonic今天宣布，今年底將結束與國際奧會（IOC）長達37年贊助合約。 美聯社
日本電子產品大廠Panasonic今天宣布，今年底將結束與國際奧會（IOC）長達37年贊助合約。 美聯社

日本電子產品大廠Panasonic今天宣布，今年底將結束與國際奧會（IOC）長達37年贊助合約。Panasonic是國際奧會15家全球奧運贊助夥伴（The Olympic Partner, TOP）之一。

美聯社報導，Panasonic在聲明中表示，他們在1987年成為國際奧會贊助商，2014年起再加入帕運贊助商陣容。Panasonic並未說明為何解約，僅表示這項決定與持續對「贊助關係應如何發展進行檢討」有關。

目前並不清楚Panasonic的贊助額，但國際奧會TOP贊助商在2020東京奧運為止的4年週期內合計貢獻20億餘美元（約新台幣644億餘元）。

其餘14家TOP贊助商分別是安布英博（ABInBev）、Airbnb、阿里巴巴、安聯（Allianz）、源訊（Atos）、普利司通（Bridgestone）、可口可樂（Coca-Cola）、德勤（Deloitte）、英特爾（Intel）、歐米茄（Omega）、寶鹼（P&G）、三星（Samsung）、豐田（Toyota）和Visa。

其中同為日商的車廠豐田，數月來也被報導準備結束與國際奧會的贊助合約。豐田回覆美聯社的詢問時，並未提供任何新消息。其餘1家日本贊助商普利司通則告訴美聯社：「尚未做出任何決定。」

日商似乎已不太願意贊助奧運，這很可能與東京奧運因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延後1年舉行有關。當時比賽也因疫情不開放觀眾進場，造成贊助商曝光度降低。此外東京奧運因延期使得成本上升，其後又爆出多起貪腐醜聞。

日本共同社數月前引述不具名消息人士報導，豐田不滿國際奧會使用贊助經費的方式，認為「並未有效用於支持運動員及推廣運動」。

東京奧運深陷與在日本的贊助和發包有關的貪腐醜聞。當時除了國際奧會TOP贊助商以外，負責東京奧運行銷的日本廣告公關業巨擘電通（Dentsu）又在日本拉了其他贊助商，籌得破紀錄的33億美元（約新台幣1062億元）經費。

2020東京奧運 帕運 阿里

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