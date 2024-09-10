羽球／安洗瑩批評奏效！韓國政府擬放寬選手出賽資格

世界羽球球后安洗瑩在巴黎奧運奪金後公開對國家代表隊及大韓羽球協會表達不滿，韓國當局今天公布相關調查初步結果，表示將推動廢除協會限制選手出戰國際賽事資格的規定，並質疑羽協會長貪污瀆職。

韓國文化體育觀光部針對安洗瑩反應的羽協相關問題，已聽取48名羽球國家代表隊中的22名選手意見，預計9月底發表最終調查結果，今天先進行中間結果報告，做出上述表示。

安洗瑩先前曾表示，「離開代表隊就不能參加奧運這點，對選手而言是否太過苛刻」，質疑這項規定的合理性。文體部表示，在奧運及亞運正式項目的44種運動中，羽球是韓國國內體育界唯一一項有此規定的運動，「代表隊中多數選手都希望能廢除或放寬參與國際賽事的規定」。

大韓羽協現行規定，從國家代表隊退休選手，必須對國內羽球發展作出特殊貢獻，才能參與世界羽球聯盟承認的國際賽事；而羽球國家代表的退休條件包括「作為國家代表活動5年以上」、「年滿27歲以上女性或年滿28歲以上男性」，選手們實際上能爭取活躍於國際舞台的時間相當短。

文體部也建議羽協廢除「選手必須服從教練指示」的規定，認為要求選手在選手村內的生活起居與訓練都必須服從教練指示，不服者將失去選手資格等規定已經不適用於現況。

對於羽協強制要求選手只能使用贊助商產品的規定，文體部質疑會長可能藉此貪污、瀆職，指出協會透過口頭約定取得贊助商品，分配贊助品時也未經公開程序，違反補助金管理法及捐贈、贊助物品管理規定等；強制選手只能使用贊助商的球拍、球鞋等規定也不合理。

據調查，韓國國內目前只有羽球及拳擊項目強制選手只能使用贊助品。羽協理事會去年2月曾提議有必要放寬選手選擇球鞋的規定，但在會長反對下不了了之。