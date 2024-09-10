足球／兩年查出120場假球 體育主播：中國足球能好嗎？

中國足壇負面新聞不斷，官方今天宣布對國腳金正道等43人處以終身禁「足」的處罰，並提到2022年以來查實涉嫌賭球、假球比賽120場。有前體育主播感嘆，「中國足球這能好得了嗎？」。

央視新聞報導，中國國家體育總局、公安部上午在遼寧大連舉行足球職業聯賽假賭黑專項整治記者會。公安部治安管理局官員說明了查處足球領域賭球、假球等違法犯罪情況。

據指出，2022年以來，中國公安部重點交辦遼寧等地公安機關偵破相關賭球、假球專案，抓獲違法犯罪嫌疑人128人，打掉網路賭博團夥12個，查實涉嫌賭球、假球比賽120場，對83名涉案球員、裁判、教練、俱樂部管理人依法採取刑事強制措施。

官員表示，法院目前已對44名涉案足球從業人員依法作出判決，其中34人判處有期徒刑以上刑罰。

中國足協負責人則提到了針對61名涉案足球從業人員的紀律處罰情況，包括依據「中國足球協會紀律準則」、經中國足協紀律委員會審定，給予金敬道等43人終身禁止在中國從事任何與足球有關活動的處罰。

中國足協負責人表示，無論是足球從業人員或俱樂部，只要涉及「假賭黑」等違法犯罪，必將嚴肅處理，絕不姑息，並及時向社會公布，接受社會監督。

對於官方上述宣布，知名的前官媒中央電視台體育解說員韓喬生在網上發文說，目前查實涉嫌假球、賭球比賽120場，涉及中超、中甲、中乙、足協杯、女超等聯賽，先後涉案的中超、中甲、中乙俱樂部球隊共41支，對83名涉案人員依法採取刑事強制措施。

他感嘆，「大頭都判了，其他參與者也別想跑！」，「你就說這120場假球，41支球隊參與，幾乎涉及所有重要聯賽，中國足球這能好的了？」。