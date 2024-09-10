足球／韓國外援孫準浩遭中國足協除名 否認踢假球揚言說出真相

前中超足球山東泰山隊的韓國外援孫準浩先前因涉入踢假球嫌疑，遭中國公安逮捕拘禁10個多月，獲釋約5個月後，中國足協今天宣布終生禁止孫準浩從事任何與足球有關活動，但孫準浩方否認相關指控，表示將說出真相。

韓聯社報導，中國足球協會今天在官網發布「關於對原山東泰山足球俱樂部隊球員孫準浩違規違紀的處罰決定」，指控孫準浩為謀求不正當利益，參與不正當交易、操縱足球比賽、獲得非法收益，決定終生禁止他從事任何與足球有關的活動。

孫準浩去年5月在上海虹橋機場準備搭機返韓前，被中國公安帶走拘留，因涉非國家工作人員受賄罪接受調查，同年6月刑拘期滿後遭中國人民檢察院批准逮捕，關押約10個月才在今年3月獲釋回國。

孫準浩被關押期間，外界猜測他可能參與踢假球，或是在移籍過程中收受財物；孫準浩方始終強烈否認，但從未確切說明他是因為什麼原因遭拘留調查，也未回應輿論「選手應直接說明」的要求。

直到今天中國足協發表懲戒公告，孫準浩所屬經紀公司NEST才表示會盡快舉行記者會說明真相，並指中國足協主張孫準浩「操縱足球比賽」的說法「令人錯愕且無法接受」。報導推測，孫準浩方終於決定出面說明細節，是因為這次懲戒可能令他斷送職業生涯路。

大韓足球協會相關人士指出，一定程度以上的懲處通報國際足球總會（FIFA）時，該決定也會同時適用於所有會員國；中國足協對孫準浩做出終生除名的決定，FIFA雖會召開懲戒委員會重新商議，但通常直接適用通報內容的可能性高，孫準浩也會因此無法再在國際、甚至韓國國內活動。

孫準浩今年3月回到韓國後，6月加入水原FC ，重返韓國職業足球舞台。但在不久前發表的2026國際足總世界盃外圍賽亞洲區第3次預賽的代表隊名單上，卻沒能看到孫準浩的名字，原因正是中國足協始終未發表對他的懲處結果，孫準浩仍處在可能無法上場的風險中。

據悉，大韓足協目前也在為孫準浩尋求上訴可能，但以足協為單位上訴的可能性預估不高，屆時還是只能由選手本人向體育仲裁法庭（CAS）提出上訴。