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羽球／王齊麟奧運金牌2連霸可獲近2600萬 北市另研議教練獎金加碼

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台灣羽球選手王齊麟(右)、李洋(左)，在巴黎奧運奪金完成兩連霸，設籍北市的王加上北市府加碼金，最高可獲得近2600萬元。圖／聯合報系資料照
台灣羽球選手王齊麟(右)、李洋(左)，在巴黎奧運奪金完成兩連霸，設籍北市的王加上北市府加碼金，最高可獲得近2600萬元。圖／聯合報系資料照

巴黎奧運北市選手拿下1金3銅，市府今表揚運動有功團體及人員，4人名奧運選手除可拿國光獎金，市府也加碼50到200萬元，王齊麟可多拿300萬連霸獎金，前8名選手可申請2年訓練補助金，每月最高3萬500元。副市長林奕華表示，相關獎勵會列入通則，適用下屆奧運，教練獎金加碼部分會另研議。

本屆奧運中華代表團總共獲2金5銅，北市選手成績亮眼，市府除日前舉辦慶祝活動，更宣布給予設籍北市、參與奧運選手12區運動中心終生免費、4年搭北捷不用錢，北市府今舉辦運動有功團體及人員表揚典禮，表揚巴黎奧運進入8強選手，包含拳擊好手吳詩儀、體操好手唐嘉鴻皆親自出席。

副市長林奕華表示，今年3月剛通過「績優運動選手與教練及學校或體育團體獎勵金發給辦法」，將加碼獎金從原國光獎章的5%提高至10%，奪牌選手除了可以獲得國光獎金外，北市府也額外加碼金牌200萬、銀牌100萬、銅牌50萬獎金，進入前8強者也可以申請2年份的訓練補助金，個人項目運動員每月可領3萬500元、團體項目運動員每月可領2萬800元。

而王齊麟與李洋成功在東京奧運、巴黎奧運拿下羽球男雙金牌二連霸，設籍台北市的王，市長蔣萬安日前也宣布加碼給予300萬連霸獎金，林奕華表示，原則上會動支第二預備金支應，未來也會建立通則，只要設籍台北市選手金牌兩連霸，就比照王給予連霸獎金。

北市府今舉辦運動有功團體及人員表揚典禮，表揚巴黎奧運進入8強選手，包含拳擊好手吳詩儀（圖）、體操好手唐嘉鴻（圖）皆親自出席。記者洪子凱／攝影
北市府今舉辦運動有功團體及人員表揚典禮，表揚巴黎奧運進入8強選手，包含拳擊好手吳詩儀（圖）、體操好手唐嘉鴻（圖）皆親自出席。記者洪子凱／攝影

而外界關心，奪牌選手教練是否也有加碼，林奕華坦言，選手在檯面上發光發熱，但背後辛苦指導的教練也功不可沒，外界也越來越重視教練相關待遇及福利，市府也認為有討論的空間，但因為今年才剛修完法，時程上來不及，會請體育局規畫依照「有功教練獎勵辦法」研議可行加碼方案。

體育局補充，今年為迎接2024巴黎奧運榮歸選手，舉辦奧運英雄時尚派對慶賀感謝選手、教練辛勞及成就，活動經費約146萬元，每次亞奧運賽事前均有規畫相關感謝歡慶活動，實際費用須視當屆參賽選手數及賽事成績後，再依照年度預算支應。

北市府今舉辦運動有功團體及人員表揚典禮，表揚巴黎奧運進入8強選手，包含拳擊好手吳詩儀、體操好手唐嘉鴻（圖）皆親自出席。記者洪子凱／攝影
北市府今舉辦運動有功團體及人員表揚典禮，表揚巴黎奧運進入8強選手，包含拳擊好手吳詩儀、體操好手唐嘉鴻（圖）皆親自出席。記者洪子凱／攝影

2024巴黎奧運 唐嘉鴻 王齊麟

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