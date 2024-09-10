世足資格賽／中國主場大連對戰沙烏地阿拉伯 央視宣布不轉播

中國男足今天晚間將在主場大連的世界盃亞洲預選賽中對戰沙烏地阿拉伯。根據中國足協今天上午發布的轉播平台海報，今晚的足球比賽央視不會轉播。

中國男足此前在世界盃亞洲預選賽中以0比7輸給日本隊，創下歷史上對日本隊的最大比分輸球及慘敗紀錄，令中國網友罵聲不斷，掀起輿論撻伐。官方新華社甚至還發文批評男足。

今天晚上8時，2026年世界盃預選賽亞洲區第三階段C組第2輪，中國隊主場對戰沙烏地阿拉伯的比賽將在大連梭魚灣足球場舉行。儘管上次比賽慘輸日本，掀起中國內部社會罵聲不斷，這次的比賽仍舊引起反響，不過聲浪大多是「中國男足是會在場上戰鬥到最後一刻，還是又一次潰不成軍？」甚至指現在是男足「至暗時刻」，在主場觀眾面前，中國男足無路可退。

從兩隊歷史交鋒的結果來看，10年的3次交手中，打成1勝1平1負。不過，陸媒認為這一場比賽沙烏地阿拉伯隊的整體實力高於中國隊，可以預見中國隊的主要任務是防守。

中國官方媒體央視今天仍不會轉播國足比賽，在中國唯一轉播的平台只有愛奇藝體育。在5日對戰日本隊的比賽中，央視就曾在賽前回應不會轉播賽事的決定，並且將原因指向於，「經反覆爭取，對方報價仍極度『畸高』」，「總台作為國家廣播電視台，秉持國家利益至上的原則，堅決抵制境內外資本『攪亂』體育版權市場的行為」。

然而中國網友不買單央視的聲明，許多民眾對中國男足已喪失信心，甚至認為不轉播是明智且正確的選擇，否則是「花錢添堵（煩心）」。

今晚的比賽將於遼寧大連市梭魚灣足球場舉行。大連警方發布安全觀賽提示，賽後嚴禁圍堵教練員、球員、工作人員及客隊球迷。