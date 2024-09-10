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桌球／林昀儒直落三開紅盤 WTT澳門冠軍賽闖16強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國「小林同學」林昀儒首輪面對丹麥葛羅斯，直落3局開紅盤。 聯合報系資料照
我國「小林同學」林昀儒首輪面對丹麥葛羅斯，直落3局開紅盤。 聯合報系資料照

世界桌球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽昨天點燃戰火，我國「小林同學」林昀儒首輪面對丹麥葛羅斯（Jonathan Groth），直落3局開紅盤，和巴黎奧運戰友「柚子」高承睿分闖16強。

林昀儒目前世界排名第9，是台灣排名最高的「一哥」，今年3月底WTT冠軍賽仁川站他也曾和葛羅斯交手，當時以直落3取勝。

今天再碰世界排名24的葛羅斯，林昀儒首局在3：3下連拿3分，雖三度被追到1球差仍穩住優勢，且第一個局點就直接發球得分，以11：8先下一城。

第二局林昀儒在3：4落後下連拿3分逆轉，葛羅斯也連趕2球追平比數，不過林昀儒7：7下連得3分，並把握住第2個局點，以再一個11：8取得局數「聽牌」優勢。

林昀儒第三局先取得6：3優勢，葛羅斯喊出暫停後連追2分，接續更追到7：7，不過林昀儒在幸運擦邊球加持下連拿3分，最終以再一個11：8收下勝利。

我國巴黎奧運國手們齊聚WTT澳門冠軍賽，昨天「柚子」高承睿在5局大戰力退南韓安宰賢，補進男單32籤的「桌球教父」莊智淵明天登場，預定下午2點15分碰中國徐瑛彬。

巴黎奧運女單代表鄭怡靜和簡彤娟也有參賽，兩人還在首輪就上演「內戰」，最終由鄭怡靜局數3：1奪勝，下戰將碰世界排名39的泰國奧拉旺（Orawan Paranang）。

林昀儒 羅斯 鄭怡靜

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