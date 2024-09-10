香港羽賽／70歲羽球阿公登場！ 2盤僅得4分仍贏得掌聲

超級500系列香港公開賽今天開打，先前公布男單資格賽名單，英格蘭高齡70歲的「羽球阿公」韋伯斯特（Raymond Webster）成為一大亮點，雖然他今日在首輪以1：21、3：21不敵英格蘭自家人晏恆林，但對羽球的熱情依舊令人欽佩！

1954年出生的韋伯斯特已經70歲，單打世界排名876，這次香港公開賽是他繼今年2月超級300系列德國公開賽後再次亮相，2023年他也曾投入德國公開賽男單項目，去年則是專攻男雙，而這次香港公開賽直接投入單打戰場。

韋伯斯特在近年賽事不只常常遭到對手「清盤」，很多時候都只能拿到個位數分數，明顯已無法應付高層級賽事，不過他的奮戰精神與熱忱使他仍獲得了許多尊敬，這次在香港出賽，吸引不少選手找他合影留念。

今天資格賽面對29歲的晏恆林，韋伯斯特自然不是對手，不過他仍努力完成2局賽事，最終2局共只德4分，遭到淘汰，他的出賽也是為BWF巡迴賽寫下難得的紀錄。而晏恆林在擊敗韋伯斯特後在男單資格賽第二輪以11：21、11：21不敵台灣好手黃郁豈，黃郁豈也挺進會內賽，他32強對手將是大會第5種子、日本一哥奈良岡功大。