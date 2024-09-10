足球／康橋繆定翰越級打怪 有望登上台企甲聯賽

今年升上高三的繆定翰是康橋國際學校足球社隊的靈魂人物之一，與隊友促成校方正式成軍校隊，然而在新學年度高中足球聯賽開打之際，他則確定將「越級打怪」，加入台灣企業甲級足球隊銘傳大學，有望於企甲聯賽出賽。

繆定翰攜手隊友以及學長多年努力，將康橋國際學校足球社團升級為正式校隊，但是他還沒正式披上校隊球衣出賽高中足球聯賽，在暑假期間就先獲得了企甲聯賽入場券。今年夏天，也如同繆定翰過去許多個暑假一樣，沒有太多玩樂時間，這次甚至連畢業旅行都忍痛放棄，他一心一意想提升自我以及提前為出國升學做準備，決定前往美國大學足球隊追夢，想看看自己跟國外的差距。

這趟美國行，繆定翰成了空中飛人，一共造訪美國9個城市，包含芝加哥、紐約等東岸大城以及西岸洛杉磯、西雅圖等城市，他跟8所美國大學球隊新生交流與參觀其校園和足球設施，由於行程緊湊，許多時間都在趕交通，幾乎很難坐下來好好吃一頓飯。然而，繆定翰眼裡跟腦袋想的都是足球，能來到這裡交流，他說：「整體來說，我的技術層面跟美國高中生落差不大，我能夠在場上展現出更精緻的控球和戰術意識，但也有需要加強的地方，例如身體強度與體能。 」

每到一所學校，繆定翰都是訓練中唯一的亞洲球員，經過兩個月美國行，繆定翰表示，他感受到足球觀念上的衝擊，尤其是對體能的重視程度，再來是戰術靈活性，快速轉換和前場的高壓逼搶顯得很重要。 唯一可惜的是，身心都升級的繆定翰，無法參加今年的高中足球聯賽，「但這次美國之行讓我學到了很多，希望校隊訓練時，我能有機會回饋給他們，提升球隊實力。」

已加入銘傳大學訓練的繆定翰，每天放學後要通勤超過一小時去參加訓練，回到家就算累壞還是得準備功課才能休息，然而，企業甲組球隊的強度對高中生而言，確實有段落差，「他們的傳球速度更快更準，訓練的強度也比美國高一點。每個球員的身體素質也都比我強很多。」他則抱持正面心態，儘管還未能獲得上場機會，他表示，跟他們一起訓練一定能進步。