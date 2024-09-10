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街式滑板賽奧運名將參賽 台小將獲近距離觀摩機會

中央社／ 台北10日電
11歲小將余若荷（左2）這次代表台灣參加在義大利舉辦的世錦賽，也是4名參賽選手中最年輕的。圖為街式滑板賽場地鄰近觀光勝地羅馬競技場。（沈易達提供）中央社
11歲小將余若荷（左2）這次代表台灣參加在義大利舉辦的世錦賽，也是4名參賽選手中最年輕的。圖為街式滑板賽場地鄰近觀光勝地羅馬競技場。（沈易達提供）中央社

2024世界全項目滑輪溜冰錦標賽在義大利舉行，競賽包含街式滑板，吸引不少奧運好手參賽，教練沈易達說，台灣選手除可近距離觀摩，因場地鄰近羅馬競技場，遊客如織、氣氛熱鬧。

台灣代表隊今年派出4名選手參加街式滑板項目，分別為廖紜翊、余若荷、藍元稚、姜承佑，平均參賽年齡為14.5歲，其中以余若荷最年輕，年僅11歲。

街式滑板資格賽於當地時間今天登場，教練沈易達接受中央社訪問時表示，這次街式賽場地小、坡道短，「在力量控制上是一個重點，並且考驗選手們在現場的即時反應。」

由於滑板項目主要由選手自行安排招式，並在45秒內完成動作。沈易達指出，評分參酌個人創意、招式難易度，他以余若荷為例，雖身高僅148公分，卻能克服身材劣勢，從中找到自身風格、定位，並展現超乎同年齡的抗壓性。

值得注意的是，這次賽事吸引不少奧運好手參加，包括上屆東京奧運為日本奪得金牌、銅牌的名將都有參賽。

沈易達表示，這幾天訓練時，選手們都會遇到奧運明星，雖然練習時是在不同組，但還是能感受到一旁奧運好手注視所帶來的壓力。

這次街式滑板賽場地不大，距離觀眾席很近，加上鄰近羅馬競技場，選手臨場感受大不同，賽前練習時主辦單位也會開放一般民眾進場參觀，沈易達說：「光練習的時候就很熱鬧。」

滑板 滑輪溜冰

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