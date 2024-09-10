自行車／環法挑戰賽登台 日月潭迎接英國傳奇車手

頂級國際賽事結合世界級日月潭美麗湖景，「L'Étape環法自行車挑戰賽-紐崔萊・日月潭站」將於今年11月30日登場，今天新任交通部部長陳世凱在賽事宣告記者會表示，目前已經有25國菁英車手將來台，英國傳奇車手凱文迪許（Mark Cavendish）更將參賽。

環法挑戰賽首次引進台灣，賽事落腳被CNN評選全球十大最美自行車道的日月潭舉行，報名開放後已吸引超過1500名車友報名，其中最「重磅」的消息莫過於生涯奪過35個單站冠軍的凱文迪許將來台。

身為史上最多環法單站冠軍的傳奇車手，凱文迪許今天雖無法親臨記者會現場，特別以一封信表達對來台的期待感，他形容日月潭有「寶島之星」美稱，有美味紅茶和原住民文化，非常開心能參與首度在台舉行的賽事，「等著大家來追上我。」

賽事路線分為104公里挑戰組，和29公里經典休閒組，104公里路線從向山遊客中心出發，全程比照環法賽規格，路線共設置兩個2級爬坡點；29公里以環潭CNN經典路線為主，讓各年齡層、男女老少都能輕鬆體驗環法氛圍，主辦單位還將打造「環法歷史小鎮」，讓報名車友在台也能體驗環法風情。

「自行車是體驗台灣之美的最好方式。」交通部部長陳世凱表示，環法賽是世界最知名、歷史最悠久的賽事，台灣共爭取3年，今年落腳日月潭已經吸引25國菁英車手報名，透過凱文迪許的號召力，希望吸引更多好手來台，也歡迎國內好手一起參加，體驗日月潭美景。