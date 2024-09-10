羽球／李洋剛退役就迎來遠距離戀愛 送機照洋溢不捨之情

羽球金牌搭檔李洋／王齊麟本屆奧運創下男雙史上首次衛冕紀錄，日前在台北公開賽2人上演最後一舞後，李洋實踐奧運賽前就宣布退休的規劃，舉辦感恩會，淚別球場與球迷。而剛展開退役生活的李洋，日前在IG上發出前往機場送別女友留學的限動，文字中也透露不捨。

李洋在限時動態中曬出與女友的合照，並打上「氣質女友要出國留學了」並附帶落淚的表情符號，顯見他的不捨。消息流傳到Threads，網友也紛紛給予祝福：「太棒了！各自成就更好的自己，李洋副教授寒暑假都可以出國陪讀」、「一直覺得他女友很讚，低調而且不因為男友的優秀而放棄自己的人生規劃」

李洋在台北羽球公開賽後將迎來退役生活。 記者余承翰／攝影

李洋在2021東京奧運結束後受訪，坦承想要結婚，只不過女友當時有自己的打算，接著笑稱：「無時無刻都在求婚」，並大讚女友不管何時都十分支持自己的生涯規劃。如今李洋迎來退役，女友將出國求學，兩人都邁向新的道路。而李洋在8日台北公開賽後也出席感恩會向球迷道別，談及過往的搭檔們時，不禁落下男兒淚。

在球迷感恩會上，李洋不禁落淚，與2屆奧運金牌搭檔王齊麟相擁。 記者余承翰/攝影

正式告別球員身分後，李洋表示，他會專心在國立體大副教授的工作，不過由於巴黎奧運摘金自動取得BWF年終賽參賽資格，目前還是有計畫參賽，不過在這之前就不會再參加其他國際賽，倘若有空也計畫騎自行車環島，或者到美國看NBA等行程。