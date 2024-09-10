「小胖子與熱愛的羽球場好好道別」李洋兩度落淚！一週網路聲量破萬

在2021年東京奧運、2024年巴黎奧運與搭檔王齊麟接連為台灣拿下兩面羽球男子雙打金牌的羽球好手李洋於昨（8）日在台北公開賽上舉行引退儀式。現場齊聚李洋過去所有的雙打搭檔，世界拳后林郁婷和跨欄好手彭名揚也到場祝福，場面十分溫馨感人，李洋兩度哽咽落淚。

從台北公開賽開始也從台北公開賽結束 李洋引退儀式畫下完美句點

在巴黎奧運前，李洋就已經透露自己預計在今年的台北公開賽之後退休，因此今年就是黃金男雙「麟洋配」最後一次登上奧運殿堂，兩人一路過關斬將拿下金牌，在最終站畫下完美句點。奧運結束後，李洋選擇以台北公開賽作為選手生涯的最後一舞，以舉辦在家鄉的比賽結尾，李洋的職業生涯從台北公開賽開始，也在台北公開賽結束，象徵著「有始有終」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，「李洋」近一週的網路聲量高達10,229筆，從趨勢圖中可以看見，網路聲量在李洋舉行引退儀式的9月8日攀升，關於引退在社群網路上造成不少關注及討論，也是這次台北公開賽的焦點話題之一。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

進一步分析「李洋」近一週的網路熱門關鍵字，出現「引退」、「王齊麟」、「麟洋配」、「麟洋」等等；世界拳后「林郁婷」現身祝福李洋，她分享「依舊清晰記得洋哥說的，『不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才看到希望。』」，這句話從陪著林郁婷從東京奧運失利到現在，將李洋當成榜樣，「洋哥從不會因為自己的成績而高傲，洋哥在球場上的自律、努力及善良，一直是我學習的榜樣。謝謝你，洋洋，在球場上帶給我們這麼多美好的時刻。」林郁婷逗趣地補充，「怎麼會有別人退役，連我也哭慘的問題啊！」直呼李洋退役「好好哭」。

由於奧運奪金後麟洋配取得BWF（世界羽球聯盟）的年終賽資格，讓許多球迷都非常期待兩人在世界舞台的最後合體，因此「年終賽」也成為討論度非常高的話題。

3位「前男友」全數出席！李洋感性回顧昔日點滴

李洋和王齊麟的雙人組合在這次台北公開賽中止步16強，許多球迷為此感到惋惜，但也感謝兩人一直以來的努力與付出。在台北公開賽的最後一天，特別舉行了李洋的引退儀式，曾經和李洋搭檔過的3名「前男友」全數出席，李洋也一一向他們表達自己的感謝。

李洋先是感謝高中時的搭檔江聿偉一起完成了甲組夢想，同時也謝謝江聿偉在巴黎奧運前替自己暫時代理了國立體育大學的職務；接著李洋提到曾經搭檔過的學長李哲輝，表示自己被他對於羽球的熱情感染，兩人也首度拿下亞運的羽球男雙獎牌，最後李洋更感性發言：「以前訓練你都比我早離開球場，這次讓我先早你一步。」

最後，李洋上前擁抱了陪自己征戰過兩屆奧運、拿下兩面金牌的搭檔王齊麟，回顧兩人從國中同校競爭一直到最後成為彼此最好的夥伴，李洋不禁哽咽，「不管過了多少年，這些日子都是我人生中最有趣的回憶。」回顧兩人一路走來的點點滴滴，李洋也對王齊麟送上最誠摯的感謝與祝福。

「朋友期間一起許下站上頒獎台的願望，我們做到了兩次。後來成為搭檔，一起體驗冷嘲熱諷、一起讓國際看到台灣有羽球男雙，恭喜你終於不用因為我的自律而心驚膽跳，你可以好好享受羽球帶給你的快樂了。」

最後的球場時光 李洋：希望外界想到我就能想到台灣男雙也很強

除了過去的搭檔外，現場也有不少知名選手到場，為即將退休的李洋送上祝福，包含在巴黎奧運拿下拳擊金牌的世界拳后林郁婷，以及跨欄好手彭名揚都來到現場，「鞍馬王子」李智凱也特別錄製影片祝賀。除此之外現場更湧入大批球迷，共同見證李洋的引退儀式。在看到集結自己國際賽事精華片段以及對手、好友祝福的影片時，李洋也忍不住落淚：「到這個時刻我才真正意識到，不會再回到球場了。」

在引退儀式上，李洋表示：「希望以後外界想到我，就能想到台灣的（羽球）男雙也是很強。」儀式結束後更在臉書感性發文，「我是李洋，一位羽球運動員，過幾年後我不確定大家還記不記得我。曾經有個小胖子在羽球場上付出了自己的全部，逼自己自律只為了將最好的一面展現給大家看，在球場上奮力拚搏是為了對得起身後支持的人。而現在這位小胖子也是時候跟他熱愛的羽球場，與支持他的人好好道別了。」

在台灣羽球的歷史上，李洋無庸置疑是一名偉大而且貢獻良多的球員，退休後他也將至國體大任教，持續為台灣羽球而努力。面對即將開啟另一條嶄新道路的李洋，網友們也紛紛表達感謝與祝福，「一定會記得你，你為台灣的所有付出，帶給國人許多精彩的比賽」、「謝謝李洋！讓世界看見台灣」、「謝謝你帶給大家美好的回憶」、「一直很欣賞你場上奮鬥不懈的精神，當然也祝福你日後在羽球教育方面造育英才，祝福你順利順心」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年09月02日至2024年09月08日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『李洋』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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